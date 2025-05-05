ООН планує масштабну реформу на тлі кризи фінансування, – Reuters

Організація Об'єднаних Націй розглядає можливість масштабної реорганізації. Вона полягає в об'єднанні основних департаментів і перерозподілі ресурсів по всьому світу.

Про це йдеться у внутрішній записці підготовленій високопоставленими чиновниками, яким доручено реформувати світовий орган, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Реформа ООН

Шестисторінковий документ з грифом "суворо конфіденційно" містить перелік так званих "пропозицій". Вони передбачають об'єднання десятків агентств ООН у 4 основні департаменти, – миру і безпеки, гуманітарних питань, сталого розвитку та прав людини.

За одним із варіантів, наприклад, операційні аспекти Всесвітньої продовольчої програми, Дитячого агентства ООН, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Агентства ООН у справах біженців будуть об'єднані в єдину гуманітарну структуру.

Журналісти зазначають, що в доповідній записці міститься низка пропозицій – великих, малих і спекулятивних, – які, у разі їхнього ухвалення, стали б "найбільш радикальними реформами за останні десятиліття".

Серед пропозицій – об'єднати Агентство ООН зі СНІДу з ВООЗ і скоротити потребу в 6 перекладачах на засіданнях. Також запропоновано об'єднати Світову організацію торгівлі, яка не є структурою ООН, з агентствами розвитку ООН.

Прессекретарка СОТ Ісмаїла Дінґ заявила, що цей орган "був створений окремою міжнародною угодою і працює незалежно". За її словами, він не є частиною будь-яких поточних дискусій про реформування ООН.

Метью Солтмарш, речник Агентства ООН у справах біженців, заявив, що агентство має "унікальний мандат" на захист біженців.

Один чиновник, знайомий з меморандумом, назвав його "відправною точкою".

Агенство зауважило, що як прихильники, так і критики глобальної організації давно говорили, що ООН потребує раціоналізації. У низці спостережень у доповідній записці йдеться про "дублювання мандатів", "неефективне використання ресурсів", "фрагментацію та дублювання", відзначається "роздуття" кількості керівних посад.

Також описані "системні виклики", з якими стикається ООН, проблеми, які загострюються, адже Генеральна Асамблея продовжує додавати нові місії та програми.

Збільшення мандатів, часто без чітких стратегій виходу, і складності призвели до значного дублювання, неефективності та збільшення витрат,

– йдеться в документі.

Меморандум підготувала робоча група, призначена в березні Генеральним секретарем. Антоніу Гутерріш заявляв, що орган повинен стати більш економічно ефективним.

Цільова група розглядає довгострокові структурні зміни на додаток до короткострокових зусиль зі скорочення витрат. Деякі дипломати описують їх як проактивний крок, спрямований на запобігання глибшим скороченням з боку США.

Агенство зауважило, що зараз ООН стикається з однією з найбільших фінансових криз за свою 80-річну історію.

На початку року Сполучені Штати, безумовно, найбільший донор ООН, вже заборгували близько 1,5 мільярда доларів обов'язкових платежів до регулярного бюджету і 1,2 мільярда доларів на миротворчі операції,

– зазначили журналісти.

Відколи Дональд Трамп вступив на посаду в січні, він скоротив іноземну допомогу ще на мільярди доларів у рамках своєї зовнішньої політики "Америка понад усе".

У пам'ятці цільової групи не згадано жодну країну за назвою, втім, різко зазначено, що "геополітичні зрушення та значне скорочення бюджету іноземної допомоги кидають виклик легітимності та ефективності Організації".

Серед наслідків: гуманітарне бюро ООН, яке стикається з дефіцитом у розмірі 58 мільйонів доларів, скоротило 20% свого персоналу. ЮНІСЕФ прогнозує, що його бюджет скоротиться на 20%, а міграційне агентство ООН очікує зниження бюджету на 30%, що вплине на 6000 робочих місць,

– пише агенство.

Очікується, що вже до 16 травня керівники структур ООН мають надати список посад, які можна перевести за межі Нью-Йорка чи Женеви.

Сотні співробітників ООН вже протестували проти втрати робочих місць у Женеві 1 травня.

У першій записці зазначено, що Генеральна Асамблея та Рада Безпеки в Нью-Йорку залишаться.