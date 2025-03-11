Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters у вівторок, 11 березня.

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В ООН закриють деякі програми через скорочення фінансування США

Вказується, що доведеться повністю закрити програму з підтримки жертв катувань та сімей зниклих безвісти в Іраку, про що зазначила представниця ООН з прав людини Равіна Шамдасані. Проте додаткових подробиць вона не надала.

Вона також повідомила, що під закриття підпадають проєкти в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Україні та Колумбії. Це також стосується фонду для корінних народів, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Державним департаментом США.

Є деякі країни, де нам доведеться скоротити частину нашої роботи, зокрема Колумбія, Ірак, а в інших місцях ми намагаємося перерозподілити фінансування,

– заявила Шамдасані.