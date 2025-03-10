Про це пише The New York Times, посилаючись на джерела серед чинних та колишніх американських експертів, передає 24 Канал. Порушення контролю сталося через зупинку двох програм, які забезпечували підтримку міжнародним інспекторам.

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Як вплинуло призупинення допомоги США

За словами фахівців, МАГАТЕ не може повноцінно стежити за ядерною програмою Ірану через призупинку двох програм США, які надають допомогу міжнародним ядерним інспекторам. Йдеться про указ Трампа, виданий у день інавгурації, який заморозив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів.

Джерела розповіли, що вищезгадані програми були спрямовані на підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) шляхом найму та навчання атомних інспекторів, а також постачання цьому Агентству обладнання та складних лабораторних пристроїв, необхідних для дослідження зразків.

New York Times пише, що одна з програм вже була відновлена, хоча інша залишається замороженою. Своєю чергою Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило не коментувати відповідну інформацію стосовно скорочення допомоги з боку Вашингтона.

Водночас Держдеп США, який фінансує ці програми, повідомив газеті, що "деяка допомога США програмам, які підтримують діяльність МАГАТЕ з інспекції ядерних об'єктів по всьому світу, включаючи Іран, триває". Втім, там не уточнили, чи була якась із програм заморожена або лише скорочена.

До слова, днями президент США Дональд Трамп написав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією укласти нову ядерну угоду. Водночас іранський міністр Арагчі заявив, що переговори неможливі в "умовах максимального тиску", попередивши про "регіональну пожежу" у разі нападу.