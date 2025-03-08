Трамп думає, що Іран "хотів би отримати цей лист". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Трамп написав листа до Алі Хаменеї

Американський лідер переконаний, що "потрібно щось зробити", аби не допустити появи ще однієї ядерної зброї.

Я б віддав перевагу угоді, бо я не хочу завдати шкоди Ірану. Це чудові люди,

– каже Трамп.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі він додав, що у випадку, якщо угоду не вдасться укласти найближчим часом, станеться "щось інше, що розв'яже проблему". А також зазначив, що попереду "цікаві дні".

Варто зазначити, що Трамп попросив російського диктатора Владіміра Путіна бути посередником на переговорах з Іраном про ядерну зброю. Після цього у Москві заявили про готовність сприяти переговорному процесу.

Іранська місія ООН в Нью-Йорку каже, що Іран ще не отримав листа. В Іранському міністерстві закордонних справ не відповіли на запит щодо коментаря про заяви Трампа.

Водночас Іран відмовляється від переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, допоки з їхнього боку звучать погрози. Окрім цього, в інтерв'ю AFP глава МЗС країни Аббас Арагчі заявив, що військовий напад на Іран призведе до "регіональної пожежі".

Арагчі додає, що переговори неможливі в "умовах максимального тиску". А також наголосив, що ізраїльська атака на Іран може призвести до ширшого конфлікту на Близькому Сході.