Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Ймовірно, у Кремлі вже дали схвальну відповідь Вашингтону з цього приводу.

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Яке прохання зробив Трамп

За даними джерел видання, Трамп озвучив зацікавленість Путіну щодо участі Росії у переговорах безпосередньо під час їхньої телефонної розмови в лютому. представники адміністрації президента США обговорили це питання зі своїми росіянами на переговорах у Саудівській Аравії.