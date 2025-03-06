Упродовж всього свого існування країна-агресорка провокувала будь-які конфлікти у цьому регіоні. Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба, зауваживши, що терористи навіть могли проходити тренування у росіян.

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Чого хоче досягти Кремль

Росія використовує Іран для того, щоб зіштовхнути своїх противників. Саме для таких цілей Владіміру Путіну потрібен Іран, Сирія, Лівія. Для росіян ідеальна картина світу – це коли на Близькому Сході всі з усіма воюють.

Для цього Кремль надає озброєння Алжиру, Єгипту та іншим країнам. Інші розумні держави, такі як Йорданія, Марокко повністю відкинули від себе росіян. Тому у них процвітання, таке яке можливе у цьому регіоні,

– зазначив Якуб Корейба.

Наприклад, у сусідньому Ємені, де багато росіян, є лише війна, бідність та розруха. У Сирії та Лівії відбувається те саме. Отже, ціль Росії – постійна війна на Близькому Сході. Саме над цим вони завжди працювали й нічого змінювати не планують.

Якщо Росія втручається в іранські питання, то значить буде ще якась війна або її дуже хочуть. Я дуже сподіваюся, що на це ніхто не піддасться, бо з Ірану хочуть зробити другу Сирію чи Ємен,

– наголосив доктор політичних наук.

Нагадаємо, про можливе посередництво Путіна у переговорах США та Ірану написало видання Bloomberg. Мовилось про діалог щодо ядерної програми, а також регіональних антиамериканських сил, які підтримує Тегеран у регіоні. Жодна зі сторін офіційно не підтвердила таку комунікацію.