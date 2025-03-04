Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Днями в ГУР розповіли, як змінилася тактика ворога під час ракетних атак.

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Навіщо ракетники з Росії поїхали до Ірану

Семеро росіян були в Тегерані 24 квітня та 17 вересня 2024 року. Двоє з них полковники, ще двоє – підполковники. Москва відрядила в союзницьку країну експертів з ракетних систем протиповітряної оборони, артилеристів та ракетних техніків. Дехто з них має досвід розробки новітніх озброєнь, дехто працював на полігоні для випробувань ракет.

Кого Росія відправила в Іран:

  • Денис Калько працював у Військовій академії протиповітряної оборони міноборони.
  • Вадим Малов працював у військовій частині, яка готує зенітно-ракетні війська.
  • Андрій Гусєв – заступник начальника кафедри ракетно-артилерійських боєприпасів загального призначення в Пензенському артилерійсько-інженерному інституті міноборони.
  • Олександр Антонов працював у Головному ракетно-артилерійському управлінні міноборони.
  • Марат Хусаїнов у званні полковника працював на ракетному полігоні Капустин Яр.
  • Сергій Юрченко працював в ракетно-артилерійському управлінні.
  • Олег Федосов має стосунок до підрозділу міністерства оборони, який займається розробкою систем озброєнь майбутнього.

Високопоставлений чиновник міністерства оборони Ірану сказав, що російські ракетні експерти минулого року неодноразово відвідували іранські об'єкти з виробництва ракет, включаючи два підземні об'єкти, причому деякі з них відвідали у вересні,
– сказано в матеріалі.

Усі вони подорожували як VIP-клієнти та мали паспорти, які використовуються для службових державних справ і видаються державним службовцям у закордонних робочих відрядженнях і військовослужбовцям, дислокованим за кордоном.