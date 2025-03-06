На протяжении всего своего существования страна-агрессор провоцировала любые конфликты в этом регионе. Об этом 24 Каналу рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, отметив, что террористы даже могли проходить тренировки у россиян.

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Чего хочет достичь Кремль

Россия использует Иран для того, чтобы столкнуть своих противников. Именно для таких целей Владимиру Путину нужен Иран, Сирия, Ливия. Для россиян идеальная картина мира – это когда на Ближнем Востоке все со всеми воюют.

Для этого Кремль предоставляет вооружение Алжиру, Египту и другим странам. Другие умные государства, такие как Иордания, Марокко полностью отвергли от себя россиян. Поэтому у них процветание, такое которое возможно в этом регионе,

– отметил Якуб Корейба.

Например, в соседнем Йемене, где много россиян, есть только война, бедность и разруха. В Сирии и Ливии происходит то же самое. Итак, цель России – постоянная война на Ближнем Востоке. Именно над этим они всегда работали и ничего менять не планируют.

Если Россия вмешивается в иранские вопросы, то значит будет еще какая-то война или ее очень хотят. Я очень надеюсь, что на это никто не поддастся, потому что из Ирана хотят сделать вторую Сирию или Йемен,

– отметил доктор политических наук.

Напомним, о возможном посредничестве Путина в переговорах США и Ирана написало издание Bloomberg. Речь шла о диалоге по ядерной программе, а также региональных антиамериканских сил, которые поддерживает Тегеран в регионе. Ни одна из сторон официально не подтвердила такую коммуникацию.