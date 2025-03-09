Як приклад витрат, що є нерозумними він назвав ядерну зброю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Які плани у Трампа щодо зменшення оборонних витрат США

Президент США Трамп заявив, що планує зменшити витрати на оборонну сферу, але "не зараз".

Журналістка зазначила, що денуклеаризація, про яку говорить Трамп, означатиме зменшення оборонних витрат. Трамп зазначив, що це так, але наразі таких дій він не планує.

Я б з радістю зменшив оборонні витрати, але не зараз, тому що є Китай, є Росія, є багато проблем,

– зазначив він.

Трамп додав, що зараз США витрачає дуже багато грошей на утримання ядерної зброї. Її руйнівний потенціал, за словами Трампа такий, що "ви навіть не можете собі уявити". Її застосування означатиме кінець світу, додає Трамп.

Нагадаємо, Трамп ухилився від відповіді про те, чи США однаково сприймають війни в Ізраїлі та Україні. Він зазначив, що це "дуже різні місця".