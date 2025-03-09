В качестве примера расходов, что являются неразумными он назвал ядерное оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Какие планы у Трампа по уменьшению оборонных расходов США

Президент США Трамп заявил, что планирует уменьшить расходы на оборонную сферу, но "не сейчас".

Журналистка отметила, что денуклеаризация, о которой говорит Трамп, будет означать уменьшение оборонных расходов. Трамп отметил, что это так, но пока таких действий он не планирует.

Я бы с радостью уменьшил оборонные расходы, но не сейчас, потому что есть Китай, есть Россия, есть много проблем,

– отметил он.

Трамп добавил, что сейчас США тратит очень много денег на содержание ядерного оружия. Его разрушительный потенциал, по словам Трампа такой, что "вы даже не можете себе представить". Его применение будет означать конец света, добавляет Трамп.

Напомним, Трамп уклонился от ответа о том, одинаково ли США воспринимают войны в Израиле и Украине. Он отметил, что это "очень разные места".