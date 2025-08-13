Росія готується випробувати нову крилату ракету "Буревісник" з ядерним зарядом, — Reuters
- Росія готується до випробування нової крилатої ракети 9М730 "Буревісник" з ядерним зарядом, що може відбутися цього тижня.
- Супутникові знімки зафіксували зростання активності на полігоні Панково, а офіційні відомства США та Росії утрималися від коментарів.
Росія, ймовірно, готується до випробовування нової крилатої ракети з ядерним зарядом 9М730 "Буревісник". За даними західних аналітиків, це може відбутися цього тижня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що відомо про можливі випробування "Буревісника"?
Американські дослідники повідомили, що Росія, ймовірно, готується до випробування крилатої ракети 9М730 "Буревісник" з ядерним зарядом.
Ми бачимо всю активність на полігоні, а саме величезну кількість поставок для підтримки операцій та переміщення в місці, звідки фактично запускають ракету,
– заявили джерела видання.
Знімки супутника Planet Labs, зроблені останніми тижнями, зафіксували значне зростання активності на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі.
Ймовірний вигляд 9М730 "Буревісник" і ТПК до неї / Фото росЗМІ
Дослідник Джеффрі Льюїс припускає, що запуск може відбутися вже цього тижня, що потенційно "затьмарить саміт Путіна і Трампа на Алясці".
Офіційні відомства США та Росії утрималися від коментарів. Путін раніше заявляв, що ця зброя має "непереможні" характеристики для сучасних і майбутніх систем ППО, майже необмежену дальність та непередбачувану траєкторію польоту.