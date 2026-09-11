Росія погрожує взяти Литву під приціл ядерної зброї через зміни до конституції

У Кремлі знову вдалися до улюбленого шантажу та висунули чергові ядерні погрози одній із сусідніх країн. Приводом для агресивної риторики стали наміри держави переглянути власні безпекові правила.

Як повідомляють російські медіа, речник російського диктатора Дмитро Пєсков висунув прямі погрози Вільнюсу.

Зміна конституції та реакція Москви

Приводом для чергового сплеску агресивної риторики з боку Росії стали наміри балтійської держави оновити своє основне законодавство. Парламент Литви планує на початку 2027 року виключити з конституції положення про заборону розміщення ядерної зброї в країні.

Територія Литви буде під прицілом ядерної зброї Росії, якщо Вільнюс ухвалить рішення розмістити таку зброю у себе,

– підкреслив речник Кремля.

Кому ще Кремль погрожує ядеркою?

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва нібито готова застосувати ядерну зброю проти Києва та військових об'єктів НАТО. За його словами, терпіння Кремля щодо дій України та західних держав начебто вичерпується.

Російський чиновник звинуватив Захід у навмисному загостренні ситуації та заявив, що його дії нібито наближають світ до третьої світової війни.

Раніше схожі погрози лунали й у Держдумі Росії. Там заявляли про можливість застосування тактичної ядерної зброї проти України та намагалися виправдати такий сценарій прикладом атомних ударів США по Японії у 1945 році.