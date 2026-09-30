Росія пригрозила НАТО ядерним ударом через Калінінград: що відповіли в Альянсі

Росія направила НАТО документ, у якому пригрозила застосуванням ядерної зброї у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область. Москва також звинуватила Європу у створенні ризику прямого конфлікту.

Про зміст документа, який опинився у розпорядженні Reuters, агентство повідомило 30 вересня.

Чим погрожує Росія?

Росія направила до НАТО неофіційний дипломатичний документ, у якому попередила Альянс про можливі наслідки спроб ізолювати Калінінградську область від решти Росії.

Важливо знати! Калінінградська область – російський ексклав на Балтійському морі, розташований між Польщею та Литвою. Він має важливе військово-стратегічне значення для Росії та є одним із найбільш мілітаризованих її регіонів.

У Москві заявили, що дії НАТО нібито створюють "високі ризики спалаху прямого збройного конфлікту".

Росія буде готова використати весь арсенал сил і можливостей, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни,

– йдеться у документі.

Москва також звинуватила НАТО у "небезпечному та безрозсудному курсі". Приводом для занепокоєння є військові навчання Альянсу, розвідувальні польоти поблизу Калінінграда, постачання зброї Україні та інші дії західних країн.

Що відповіли в НАТО?

В Альянсі підтвердили, що отримали російський неофіційний документ.

Ми надіслали відповідь, зазначивши, що НАТО є оборонним альянсом, і жодна з наших дій чи навчань не становить ризику для жодної частини Росії. Ми рішуче засуджуємо загрозу застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику. Ми закликаємо Росію припинити свою неспровоковану війну в Україні,

– заявила речниця НАТО Еллісон Харт.

Водночас там наголошують, що продовжують підтримувати Україну та посилювати власну систему стримування й оборони. НАТО також офіційно називає російську ядерну риторику небезпечною та безвідповідальною.

Використання Росією гібридних тактик є ознакою відчаю. Але це не змусить нас відмовитися від підтримки України. У нас є все необхідне, щоб захистити кожен сантиметр території країн-членів Альянсу, і ми залишаємося сильними, готовими та спроможними протистояти будь-якій загрозі,

– підсумували в НАТО.

Російські посольства щонайменше у трьох європейських країнах останніми днями також публікували заяви, у яких звинувачували НАТО в ескалації напруженості навколо Калінінграда.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі заяви дипломатичними нагадуваннями для "гарячих голів у Європі". Водночас європейські уряди звинувачують Росію в посиленні гібридної активності на континенті, зокрема у саботажі та підпалах. Москва ці звинувачення заперечує.

У Литві російське попередження назвали безпідставним і розцінили його як психологічний тиск. Про це заявив Дейвідас Матульоніс, радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки.

Нагадаємо, на тлі економічних проблем Росія знову активізувала ядерну риторику, зокрема навколо системи автоматичного ядерного удару у відповідь "Периметр", відомої як "Мертва рука". The Times описав секретний об'єкт на Уралі та заявив, що підземний командний центр нібито здатний пережити ядерний удар і забезпечити відповідь Росії.

Концепція "Периметра" не нова, адже Москва багато років використовує її у своїй пропаганді для залякування Заходу. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що головною аудиторією такої риторики є західні політики, які побоюються прямого протистояння з Росією.

Він також звернув увагу на появу детальних фотографій об'єкта, який нібито має високий рівень секретності. Поширення таких матеріалів може бути вигідним самій Москві як інструмент психологічного тиску.

Водночас витрати на ядерну інфраструктуру не розв'язують актуальних економічних проблем Росії та не відновлюють втрачені нафтопереробні потужності. Ядерні об'єкти також не здатні зупинити українські удари по російській енергетичній інфраструктурі чи створити нові джерела доходів для країни-агресорки.