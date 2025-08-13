Територіальний устрій Росії закріплено у конституції країни. Тому, Росія не погодиться вивести війська з окупованих територій України.

Так Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало можливість обговорення "обміну територіями" під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Я не збираюся здавати свою країну, не маю на це права, – Зеленський щодо "обміну територіями"

Як у Росії відповіли на територіальне питання?

Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Фадєєв під час брифінгу у коментарі пропагандистам повідомив, що мовляв, принципова позиція Росії щодо врегулювання війни залишається незмінною.

Тут не потрібно навіть нічого вигадувати. Територіальний устрій Росії закріплений у конституції нашої країни. Цим усе сказано, тому, що стосується цілей російської делегації на переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами,

– заявив він.

Нагадаємо, після візиту Віткоффа до Москви Дональд Трамп анонсував, що мирна угода між Росією та Україною включатиме обмін територіями. На тлі цієї заяви у західних ЗМІ з'явилося безліч матеріалів про те, який вигляд матиме це.

До слова, у WSJ повідомляли, що Володимир Путін міг запропонувати США зупинити війну в обмін на всю територію Донбасу, а також визнання Криму російським. Ця ідея викликала скепсис у європейських і українських чиновників.