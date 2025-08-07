Ще кілька місяців тому росіяни пошкодили радар українського комплексу Patriot. Утім, після швидкого ремонту його повернули в Україну, де нещодавно він уже відпрацював по цілі окупантів.

Це в інтерв'ю розповів німецький генерал-майор Майк Келлер, який координує військову підтримку України з боку НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дивіться також Нідерланди виділили 500 мільйонів євро для України: будуть ракети для Patriot

Що відомо про пошкодження та ремонт?

За його словами, кілька місяців тому "серйозного пошкодження" зазнала радарна установка системи Patriot. Коли її доправили в Німеччину для ремонту, промислові виробники заявили, що радар повністю знищено.

Він розповів, що виробники переконували, що ля його заміни на новий потрібно кілька років. Зазначається, що після цього вирішили звернутися до людей із місії НАТО у Вісбадені, яка координує допомогу Україні.

Відомо, що вона займається не лише наданням зброї Києву, але й і її ремонтом. Фахівці німецьких ВПС змогли відновити працездатність радара, працюючи щодня з понеділка по суботу, аж по 16 годин на день.

Майк Келлер додає, що уже в липні 2025 року відремонтований радар вже повернули до України, А минулого тижня, за його словами, з його допомогою українські військові влучили в ціль противника.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський повідомляв, що Україна вже незабаром отримає нові системи протиповітряної оборони. Їх закупили на кошти європейських партнерів у межах плану США та НАТО.