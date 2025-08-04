Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони країни Рубена Брекельманса та президента України Володимира Зеленського.

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Яку військову допомогу отримає Україна?

Рубена Брекельманс заявив, що новий пакет військової допомоги допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії.

Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро (включаючи деталі та ракети Patriot),

– написав міністр.

У відповідь Володимир Зеленський подякував Нідерландам та особисто прем'єр-міністр Діку Схоофу за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита.

Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для "петріотів".Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!

– написав президент.

За його словами, це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі. Глава держави також висловив вдячність Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні української оборони.

До слова, нещодавно Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. У Міноборони країни наголосили, що передача Україні ЗРК стала можливою завдяки досягненню домовленості зі США.