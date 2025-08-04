Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны страны Рубена Брекельманса и президента Украины Владимира Зеленского.

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Какую военную помощь получит Украина?

Рубена Брекельманс заявил, что новый пакет военной помощи поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии.

Нидерланды предоставят пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая детали и ракеты Patriot),

– написал министр.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды и лично премьер-министра Дика Схоофа за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита.

Пакет в 500 миллионов евро – это американское оружие, в частности ракеты для "петриотов" Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей!

– написал президент.

По его словам, это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Глава государства также выразил благодарность Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решительность в укреплении украинской обороны.

К слову, недавно Германия анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. В Минобороны страны отметили, что передача Украине ЗРК стала возможной благодаря достижению договоренности с США.