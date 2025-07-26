Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на LTR.

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Как Литва планирует присоединиться к закупке Patriot для Украины?

Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что Вильнюс готов внести свой вклад в закупку американских дальнобойных систем Patriot.

Литва готова сделать свой вклад в закупку Patriot для Украины производства Соединенных Штатов. И также, как последнее замечание, как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлено на карту,

– подчеркнула Шакалиене.

После переговоров с главой Пентагона Питом Гегсетом она подтвердила, что Литва готова предоставить до 30 миллионов евро для реализации этой инициативы.

Напомним, Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot и ведет переговоры о предоставлении четвертой системы. Берлин готов предоставить всего пять систем Patriot, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет Украине странами НАТО.