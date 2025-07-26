Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне. Про це інформує 24 Канал з посиланням на LTR.

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Як Литва планує долучитися до закупівлі Patriot для України?

Під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів міністр оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що Вільнюс готовий зробити свій внесок у закупівлю американських далекобійних систем Patriot.

Литва готова зробити свій внесок у закупівлю Patriot для України виробництва Сполучених Штатів. І також, як останнє зауваження, як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, я справді розумію, що поставлено на карту,

– наголосила Шакалієне.

Після перемовин із главою Пентагону Пітом Гегсетом вона підтвердила, що Литва готова надати до 30 мільйонів євро для реалізації цієї ініціативи.

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні три системи ППО Patriot і веде переговори про надання четвертої системи. Берлін готовий надати загалом п'ять систем Patriot, обговорюється також можливість постачання далекобійних ракет Україні країнами НАТО.