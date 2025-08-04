О важных условиях поставки Украине систем ПВО от европейских союзников сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Актуально Сырский заявил, что новые системы ПВО для Украины "уже на подходе"

Передаст ли Европа Patriot Украине?

Между странами Европы и Соединенными Штатами формируется новая договоренность, которая может обеспечить украинское войско новыми системами ПВО Patriot. Согласно плану, европейские союзники передают Киеву часть своих систем, взамен США оперативно поставляют им новые комплексы без значительного ослабления собственной обороноспособности.

Таким способом, предложение Дональда Трампа продать европейским странам новые системы ПВО в обмен на их батареи Patriot для Украины приобретает все более точные очертания.



ЗРК Patriot / Фото Martin Divisek

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о потребности в системах ПВО, ведь страна постоянно находится под угрозой вражеских обстрелов. Ранее он заявил об ожидании получить 10 новых систем.

На сегодня Киев уже получил 6 Patriot от США, Нидерландов и Германии. Последняя взяла на себя лидерство в новой волне поставок. Ранее Берлин передал 3 системы и согласился еще на 5. Однако часть из них размещена на восточном фланге НАТО, поэтому запас систем в Германии не превышает шести единиц.

Когда можно ожидать Patriot?

Несмотря на высокий спрос, производство Patriot не успевает обеспечивать все потребности. Новые батареи стоят около 1 миллиарда долларов, а каждая ракета – до 4 миллионов. Поэтому в мире сформировалась очередь на годы вперед. К примеру, Румыния, которая в прошлом году передала одну из двух своих батарей, ждет замену как минимум до конца десятилетия.

Компании-производители Raytheon и Lockheed Martin планируют увеличивать производство, производя до 650 ракет вместо привычных 500. Raytheon также заявила о планах повысить выпуск обновленных ракет GEM-T на 150% до 2028 года. Однако компания предупреждает о глобальном дефиците взрывчатых материалов и компонентов, поэтому новые системы будут доступны только через несколько лет. НАТО оценивает стандартный срок ожидания систем Patriot в 7 лет.

Если новый механизм сработает, то Киев получит дополнительные системы уже этой осенью. Известно, что 6 европейских стран, среди которых Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания, имеют в своем арсенале системы Patriot, однако запасы ограничены.

В Вашингтоне оценивают приоритетность предоставления вооружения европейским странам. По словам аналитика Тревора Тейлора, окончательное решение зависит от Дональда Трампа. Без гарантий США европейские союзники не могут обещать быстрые поставки систем Украине.

Ранее в Бундесвере сообщили, что в ближайшие дни передадут Украине пусковые установки, а полный комплект оборудования доставят в течение 2 – 3 месяцев. Министр обороны Германии заявил, что страна готова передать еще два комплекса – при условии их быстрой замены со стороны США.