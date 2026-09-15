У Польщі обіцяють відповідь на російські провокації, – Сікорський

В Європі все частіше лунають заяви про гібридну війну з боку Росії. Варшава обіцяє відповідь на диверсії Москви.

Польща планує краще готуватись. Про це пише Onet з посиланням на заяву глави МЗС країни Радослава Сікорського.

Що кажуть у Польщі?

Після нещодавнього російського удару БпЛА поблизу українсько-польського кордону прем'єр-міністр Дональд Туск скликав нараду. У ній брали участь міністри, командувачі збройних сил та представники спецслужб.

Глава МЗС назвав зустріч дуже ґрунтовною та серйозною.

Росія ескалує ситуацію, і польська держава дасть на це серйозну відповідь, яка зміцнить нашу безпеку,

– заявив Сікорський.

Він зазначив, що наразі рано говорити про деталі, проте розповів, що йдеться про захист населення та зміни в законодавстві.

Журналісти запитали главу МЗС, чи будуть подібні російські атаки біля кордону Польщі повторюватись. Сікорський вважає, що так. За його словами, Москва думає, що зможе таким чином залякати Варшаву. Проте політик сказав, що у Кремля це не вдасться.

Ми перебуваємо в "сірій зоні" кризової ситуації, нам потрібно це уточнити. Ми домовилися, що незабаром з’являться плани різноманітних дій,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що у неділю, 13 вересня, російський реактивний дрон атакував потяг "Укрзалізниці" на станції Ягодин, що розташована поблизу кордону з Польщею. За даними компанії, незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські очільники, зокрема експрем'єр Великої Британії Боріс Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції в момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.