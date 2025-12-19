Російські прикордонники зайшли на територію Естонії: уряд країни може закрити кордон з Росією

Російські прикордонники перетнули лінію контролю з Естонією на річці Нарва. Таллін готує жорстку відповідь.

Естонська влада не встигла затримати росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

Як Естонія реагує на російське порушення свого кордону?

В Естонії заявили про інцидент із порушенням лінії контролю на річці Нарва поблизу пірса Васкнарва. Подія сталася в середу вранці та була зафіксована камерами спостереження прикордонної служби Східної префектури.

За інформацією естонських прикордонників, до пірса підійшло судно на повітряній подушці з російськими прикордонниками на борту. Після швартування троє чоловіків у формі зійшли на берег і пройшлися вздовж причалу.

На місце події оперативно прибули кілька патрулів. Керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель повідомив, що факт перетину кордону зафіксували та задокументували, а також провели первинні процесуальні дії.

З російською стороною встановили офіційний контакт для з’ясування обставин. З нею ынцидент обговорювали понад 2 години. Представники Росії заперечували факт порушення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро зазначив, що "вони більше не розуміли, де проходить контрольна лінія між Естонією та Росією, що є абсолютно смішним, оскільки ця контрольна лінія існує вже понад 30 років".

Якщо вони не вміють читати карту, якщо там панує топографічна неосвіченість, то як ми можемо їм допомогти? Чи повинні ми надіслати їм карту, навчити їх читати її? Це залишається для нас викликом,

– сказав він.

Було ухвалено рішення посилити патрулювання в районі Васкнарва.

Міністр в коментарі програмі Aktuaalne kaamera заявив, що мотиви дій російських прикордонників наразі залишаються незрозумілими. Він також пояснив, що частина пірса Васкнарва розташована на території Естонії, що й стало підставою кваліфікувати дії російських прикордонників як порушення лінії контролю.

Довідка: район Васкнарва вважається чутливою ділянкою кордону. Російські судна, які рухаються з річки Нарва до Чудського озера, змушені проходити через відрізок, що перебуває під контролем Естонії. Для цього діє спеціальний погоджений порядок повідомлення, який, за твердженням естонської влади, цього разу не був отриманий.



Державний кордон між Естонією та Росією з позначкою, де сталося порушення / Карта Міністерства закордонних справ Естонії

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкна, Росія постійно намагається змістити кордон у географічно складних районах. Він згадав інциденти у так званому Саатсетському чоботі у жовтні та крадіжку прикордонних буїв у травні 2024 року з тієї ж річки Нарва.

Між країнами була складена прикордонна угода, яку Росія не ратифікувала.

Уряд країни 19 грудня обговорить подальші кроки, включно з можливою зміною оцінки загрози та навіть закриттям кордону з Росією.

"Існує багато різних варіантів закриття прикордонного руху – його можна закрити локально, загалом, тимчасово, на довший період або назавжди. Отже, в цьому сенсі існують різні рівні пропорційності", – додав Ігор Таро.

Що відомо про порушення кордону Естонії?