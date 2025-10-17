У четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову. Уже під час переговорів з українською делегацією у п'ятницю, 17 жовтня, американський президент поділився новими деталями.

Російський диктатор нібито сказав лідерові США багато "речей, які вражають". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі в Білому домі.

Дивіться також Дзвінок Путіна змінює все: для чого Зеленський їде до Трампа та чи отримає Україна Tomahawk

Що Путін розповів Трампові 16 жовтня?

До слова, дивитися онлайн-трансляцію перемовин Зеленського та Трампа 17 жовтня можна за посиланням.

За словами американського президента, Путін хотів би досягнути миру в Україні, а справи щодо цього йдуть доволі непогано.

Я вчора говорив із ним (Путіним – 24 Канал) понад дві години, президент хоче закінчити війну, і я гадаю, що ми це зробимо,

– зауважив лідер США.

Водночас Трамп почув багато "речей, які вражають". Російський диктатор нібито був здивований під час обговорення подій на Середньому Сході, які також "можна буде врегулювати".

До слова, американський президент додав, що любить закінчувати війни, а також коли люди припиняють вбивати один одного. "Я займаюся посередництвом у непростій ситуації", – зауважив він.