16 тысяч ракет до 2035: разведка предполагает возможность ракетных ударов по территории США

Разведка США предполагает, что враждебные государства могут нанести американской материковой части ракетные удары. Речь идет о Китае, России и Северной Корее.

Эти страны разрабатывают соответствующие новые системы вооружения. Об этом в ежегодной оценке угроз разведывательного общества США.

В чем угроза для США?

Кроме Китая, России и Северной Кореи, США видят опасность от Ирана и Пакистана.

Разведка считает, что к 2035 году количество иностранных ракет, нацеленных на США, возрастет до более чем 16 000. Сейчас таких есть всего 3 000.

Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан проводят исследования и разрабатывают целый ряд новых, модернизированных или традиционных систем доставки ракет с ядерным и обычным вооружением, которые могут нанести удар по территории страны,

– отмечается в отчете разведки.

Кроме того, она заявила, что иностранные арсеналы ракет, в том числе ядерные, представляют угрозу для спутников.

По данным разведчиков, Россия работает над новым спутником, который будет нести ядерное оружие как средство противоспутниковой борьбы.

Чего боится Китай?

Разведка США считает, что Китай боится, что ракетный щит Трампа "Золотой купол" увеличит вероятность вмешательства Штатов в войну против Тайваня. Из-за этого якобы есть вероятность, что Китай заключит соглашения о контроле над вооружениями.

У самого Си Цзиньпина нет четких сроков по присоединению Тайваня. Сейчас он якобы не планирует вторжение на остров.

По словам официальных лиц Китая, это было бы чрезвычайно сложной операцией с высоким риском провала. Особенно, если бы вмешались США.

К слову, на фоне обострения на Ближнем Востоке Китай предложил Тайваню воссоединиться для энергетической стабильности.

Что будет делать Иран?

Американское разведывательное общество также предположило развитие событий вокруг Ирана.

Там считают, что иранский режим будет мстить за ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи.

Если режим выживет, Тегеран почти наверняка попытается отомстить. В случае выживания Иран восстановит свое влияние и будет представлять реальную угрозу интересам Израиля и США,

– говорится в документе.

Что разведка США пишет о ЕС?

В отчете отмечается, что иммигранты в странах Евросоюза не ассимилировались. Как следствие – произошла радикализация части иммигрантской молодежи.

Также большая часть Европы и в дальнейшем будет иметь проблемы в активном сотрудничестве в области безопасности в ближайшей перспективе.

Некоторые члены ЕС сталкиваются с увеличением государственного долга в сочетании со слабым экономическим ростом,

– добавили в разведке.

