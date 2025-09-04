Сейчас на столе есть политическое и военное предложение, которое поступает от 35 лидеров "Коалиции желающих" – предоставить Украине гарантии безопасности.

Такую информацию сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с украинским президентом в Париже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

К чему пришли союзники?

По словам французского президента, по состоянию на сегодня 26 стран формально согласились или прислать контингент в Украину или предоставить определенные средства для поддержки сил коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе.

Мы готовы! У нас на столе политическое и военное предложение от 35 лидеров о гарантиях безопасности для Украины,

– заявил он.

По его мнению, целью размещения иностранного контингента на территории Украины в случае соглашения станет обеспечение мира и ссылки стратегического сигнала для предотвращения возобновления боевых действий с российской стороны.

Эммануэль Макрон отметил, что никаких ограничений численности армии Украины и восстановления армии быть не должно. В то же время он добавил, что уже в ближайшие дни удастся определить роль США в процессах по гарантиям.

"Мы поговорили с президентом Америки. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, какой будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его. Взносы европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первые и вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", – говорит он.

В то же время Владимир Зеленский подтвердил, что удалось договориться о присутствии войск партнеров, есть понимание приблизительного количества. Впрочем, называть, сколько военных готовы направить союзники, не захотели.