Геополітика Європа 26 країн погодились або надіслати сили, або внести засоби, – Макрон про гарантії безпеки
4 вересня, 17:24
1

26 країн погодились або надіслати сили, або внести засоби, – Макрон про гарантії безпеки

Маргарита Волошина

Наразі на столі є політична та військова пропозиція, яка надходить від 35 лідерів "Коаліції охочих" – надати Україні гарантії безпеки.

Таку інформацію повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з українським президентом у Парижі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

До чого дійшли союзники?

 