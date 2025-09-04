4 вересня, 17:24
26 країн погодились або надіслати сили, або внести засоби, – Макрон про гарантії безпеки
Наразі на столі є політична та військова пропозиція, яка надходить від 35 лідерів "Коаліції охочих" – надати Україні гарантії безпеки.
Таку інформацію повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з українським президентом у Парижі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
Дивіться також "Коаліція охочих" розділилася на 3 групи щодо відправки військ в Україну: FT розповіло деталі