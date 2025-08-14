"5 на 5": в России назвали время встречи Путина и Трампа и раскрыли состав делегации
- 15 августа на Аляске состоится встреча Путина и Трампа.
В Кремле заявили, что она начнется в 22:30 с разговора лидеров с глазу на глаз.
- Также стал известен состав российской делегации. В нее вошли 5 чиновников.
15 августа состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Кремле заявили, что программа саммита уже согласована.
Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, передает 24 Канал.
Что известно о деталях встречи Путина и Трампа?
Политики после разговора с глазу на глаз продолжат переговоры по рабочему завтраку. Продолжительность переговоров лидеров России и США будет зависеть от дискуссии.
По итогам саммита Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.
Также в Кремле был назван состав российской делегации. В нее вошли:
- глава МИД Сергей Лавров;
- советник Путина Юрий Ушаков;
- министр обороны Андрей Билоусов;
- ключевой переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;
- министр финансов Антон Силуанов.
По словам Ушакова, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".
"Центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы", – заявил российский чиновник.
Напомним, что ранее стало известно о вылете спецборта из Москвы в Анкоридж. Российские СМИ пишут о том, что на судне может быть одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между Путиным и Трампом.