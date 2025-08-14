15 августа состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Кремле заявили, что программа саммита уже согласована.

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, передает 24 Канал.

Что известно о деталях встречи Путина и Трампа?

Политики после разговора с глазу на глаз продолжат переговоры по рабочему завтраку. Продолжительность переговоров лидеров России и США будет зависеть от дискуссии.

По итогам саммита Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Также в Кремле был назван состав российской делегации. В нее вошли:

глава МИД Сергей Лавров;

советник Путина Юрий Ушаков;

министр обороны Андрей Билоусов;

ключевой переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;

министр финансов Антон Силуанов.

По словам Ушакова, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

"Центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы", – заявил российский чиновник.

Напомним, что ранее стало известно о вылете спецборта из Москвы в Анкоридж. Российские СМИ пишут о том, что на судне может быть одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между Путиным и Трампом.