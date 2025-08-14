15 серпня відбудеться зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. У Кремлі заявили, що програма саміту вже погоджена.

Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться о 22:30 з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів, передає 24 Канал.

Дивіться також Буданов заявив, що лише 3 країни мають досвід ведення сучасної війни

Що відомо про деталі зустрічі Путіна і Трампа?

Політики після розмови віч-на-віч продовжать переговори за робочим сніданком. Тривалість переговорів лідерів Росії та США залежатиме від того, як піде дискусія.

За підсумками саміту Путін та Трамп дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.

Також у Кремлі назвали склад російської делегації. До неї увійшли:

очільник МЗС Сергій Лавров;

радник Путіна Юрій Ушаков;

міністр оборони Андрій Білоусов;

ключовий перемовник та гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;

міністр фінансів Антон Сілуанов.

За словами Ушакова, переговори Путіна та Трампа у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5".

"Центральною темою саміту Путіна та Трампа буде врегулювання української кризи, але торкнуться й інших тем", – заявив російський чиновник.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про виліт спецборту з Москви до Анкориджа. Російські ЗМІ пишуть про те, що на судні може бути одна з передових груп, що займаються підготовкою саміту між Путіним і Трампом.