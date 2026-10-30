"Безумные планы": адмирал США доложил Трампу о вариантах нанесения удара по Ирану, – WSJ
Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер 29 октября лично прибыл в Белый дом и представил Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана. Этот редкий визит свидетельствует о приближении масштабных боевых действий.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники, на встрече в Овальном кабинете также присутствовали министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Каковы подробности совещания по ситуации в Иране?
Накануне этого закрытого доклада военные чиновники подробно обсуждали планы операции с вице-президентом Джей Ди Венсом.
Брэд Купер крайне редко информирует президента США напрямую – в последний раз подобная личная встреча состоялась еще в июле, что аналитики издания расценивают как сигнал о высокой готовности к масштабному конфликту.
Подготовка к интенсивной кампании на Ближнем Востоке
Представители администрации Трампа ранее предупредили партнеров в Персидском заливе о вероятности коротких, однако интенсивных военных операций против Тегерана вскоре после выборов в Конгресс 3 ноября.
На недавнем митинге сам Трамп прямо подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы повторить весенние массированные авиаудары, если иранское руководство откажется от заключения нового соглашения.
Пентагон уже приступил к активной передислокации в регионе, срочно перебрасывая дополнительное снаряжение, боеприпасы и подразделения противовоздушной обороны.
Одновременно американское командование и эвакуировало персонал с тех передовых баз,, которые признали слишком уязвимыми для вражеских ракетных ударов.
В Израиль американские военные дополнительно отправляют еще одну батарею системы Patriot. Впрочем, развертывание происходит в условиях ощутимого дефицита ракет-перехватчиков, запасы которых Вашингтон сейчас пытается срочно пополнить.
Угрозы Тегерана и предостережения в Конгрессе
Иранское руководство обещает немедленный ответ на любую вооруженную атаку и заявляет о готовности нанести удары по широкому перечню американских объектов и целей в странах Персидского залива.
По информации источников издания, в подземных бункерах Ирана уже возобновили активную сборку баллистических ракет из накопленных ранее компонентов.
Секретные планы Белого дома вызвали резкую критику со стороны законодателей. Сенатор-демократ Крис Мерфи, ознакомившийся с разработанными сценариями действий, публично назвал их безумными и предупредил о риске разрушительной эскалации по всему Ближнему Востоку.