"Безумные планы": адмирал США доложил Трампу о вариантах нанесения удара по Ирану, – WSJ

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер 29 октября лично прибыл в Белый дом и представил Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана. Этот редкий визит свидетельствует о приближении масштабных боевых действий.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники, на встрече в Овальном кабинете также присутствовали министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Каковы подробности совещания по ситуации в Иране?

Накануне этого закрытого доклада военные чиновники подробно обсуждали планы операции с вице-президентом Джей Ди Венсом.

Брэд Купер крайне редко информирует президента США напрямую – в последний раз подобная личная встреча состоялась еще в июле, что аналитики издания расценивают как сигнал о высокой готовности к масштабному конфликту.

Подготовка к интенсивной кампании на Ближнем Востоке

Представители администрации Трампа ранее предупредили партнеров в Персидском заливе о вероятности коротких, однако интенсивных военных операций против Тегерана вскоре после выборов в Конгресс 3 ноября.

На недавнем митинге сам Трамп прямо подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы повторить весенние массированные авиаудары, если иранское руководство откажется от заключения нового соглашения.

Пентагон уже приступил к активной передислокации в регионе, срочно перебрасывая дополнительное снаряжение, боеприпасы и подразделения противовоздушной обороны.

Одновременно американское командование и эвакуировало персонал с тех передовых баз,, которые признали слишком уязвимыми для вражеских ракетных ударов.

В Израиль американские военные дополнительно отправляют еще одну батарею системы Patriot. Впрочем, развертывание происходит в условиях ощутимого дефицита ракет-перехватчиков, запасы которых Вашингтон сейчас пытается срочно пополнить.

Угрозы Тегерана и предостережения в Конгрессе

Иранское руководство обещает немедленный ответ на любую вооруженную атаку и заявляет о готовности нанести удары по широкому перечню американских объектов и целей в странах Персидского залива.

По информации источников издания, в подземных бункерах Ирана уже возобновили активную сборку баллистических ракет из накопленных ранее компонентов.

Секретные планы Белого дома вызвали резкую критику со стороны законодателей. Сенатор-демократ Крис Мерфи, ознакомившийся с разработанными сценариями действий, публично назвал их безумными и предупредил о риске разрушительной эскалации по всему Ближнему Востоку.