Единственная АЭС Венгрии может полностью остановиться из-за рекордного обменения Дуная

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил о пяти критических днях для страны. Причиной является меление Дуная, которое грозит остановкой единственной АЭС на фоне новой волны жары.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Почему единственная АЭС в Венгрии может остановиться?

В издании отметили, что продолжительная жара и засуха охватили значительную часть Европы, вызвав рекордное обмеление рек. Это повлияло на водоснабжение, судоходство и производство электроэнергии в отдельных странах.

Из-за критически низкого уровня воды в Дунае венгерская АЭС "Пакш", которая обеспечивает около половины потребностей страны в электроэнергии, работает лишь на незначительной части своей мощности.

В то же время специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реке продолжит снижаться.

Нас ждут самые критические пять дней. Завтра электростанция "Пакш" не будет вырабатывать электроэнергию, а впереди – самые жаркие дни с температурой 40 градусов по Цельсию,

– заявил Мадьяр.

Он отметил, что окончательное решение об остановке АЭС будет принимать руководство станции в соответствии со строгими протоколами безопасности.

По его словам, после призыва правительства домохозяйства и более 300 компаний добровольно сократили потребление электроэнергии.

Это позволило снизить нагрузку на энергосистему, поэтому пока власти не будут вводить обязательные ограничения для бизнеса, хотя такая возможность сохраняется.

Также в Digi24 сообщили, что румынская армия начала экстренную операцию на Дунае, чтобы изменить направление потока воды и обеспечить стабильную работу одного из реакторов АЭС в Чернаводе.

Для этого военные планируют взорвать скалу, препятствующую поступлению достаточного количества воды. Первые два пробных взрыва уже состоялись, после чего специалисты проведут дополнительные проверки.

Основной этап операции с несколькими контролируемыми взрывами запланирован на 3 августа.

В настоящее время Министерство обороны задействует более 100 солдат и 16 единиц техники для изменения русла Дуная в направлении атомной электростанции Чернавода. Водолазы-спасатели успешно провели первые испытания,

– заявили в Минобороны Румынии.

По словам заместителя командующего ВМС Румынии Марселя Некулае, скала оказалась значительно тверже, чем предполагали специалисты, поэтому операцию продолжат после дополнительных проверок.