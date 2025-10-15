Алгоритм соглашения между Израилем и ХАМАС могут использовать для мира в Украине, – эксперт

Международный саммит в Египте по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС может стать моделью для прекращения российско-украинской войны, если Трампу удастся реализовать свой план на 20 пунктов.

Доктор философии, эксперт по внешней и внутренней политике Людмила Покровщук в эфире 24 Канала отметила, что если Трамп остановит войну в Секторе Газа, он сосредоточится на Украине, а его мирный план могут адаптировать к нашему конфликту. В то же время Россия заинтересована поддерживать другие войны, чтобы отвлекать внимание мира от Украины.

Станет ли мир в Секторе Газа сигналом к новому этапу в войне против России?

Покровщук отметила, что акцент на саммите будет именно на израильско-палестинском вопросе. По ее наблюдениям, даже американские дипломаты выражают осторожный оптимизм по этому поводу.

"Если бы Трампу удалось хотя бы временно прекратить тот конфликт, то его внимание переключилось бы полностью на российско-украинскую войну. Вопрос российско-украинской войны для него сложнее, чем даже вопрос с Сектором Газа", – подчеркивает специалист.

Сложность заключается в том, что ни одна из сторон на самом деле не довольна теми результатами, которые есть.

Если удастся реализовать мирный план Трампа для Сектора Газа, который состоит из 20 пунктов и предусматривает поэтапные действия – прекращение огня, обмен пленными и отвод войск, – это станет важным достижением. В таком случае этот алгоритм можно будет адаптировать и применить для урегулирования российско-украинской войны.

Однако она предостерегла, что есть много сторон, которые не заинтересованы в этом перемирии.

ХАМАС уже вчера заявил, что никакого разоружения не будет, они категорически против. Но важно хотя бы начать процесс. И то, что будет происходить в Египте – это именно начало процесса,

– подчеркнула Людмила Покровщук.

Эксперт отметила, что саммит уже активно разрекламирован: ожидается подписание мирного соглашения, участие более 20 мировых лидеров, европейских руководителей, представителей Еврокомиссии и стран Ближнего Востока.

Как саммит Трампа повлияет на внимание мира к Украине?

Покровщук отметила, что Россия тоже против этого, и будет подбрасывать дрова в огонь, чтобы конфликт не затухал, а хотя бы тлел. Им не нужно полное переключение внимания на себя. Им нужно, чтобы внимание было размыто на геополитической карте и особенно в медиа, когда Украина сходит с первых полос, а на первое место выходит война в Секторе Газа или какой-то другой конфликт.

Украине и европейским партнерам нужно всегда держать фокус внимания на себе, так же как это делает Трамп.

"Ситуация сейчас неоднозначная. Хорошо, что начался процесс. Если это будет процесс завершения войны, то мы хотя бы поймем, какой алгоритм может быть важным и в нашем вопросе. Но также фокус будет более сконцентрированным на решении нашего вопроса", – подытожила эксперт.

