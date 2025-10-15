Алгоритм угоди між Ізраїлем та ХАМАС можуть використати для миру в Україні, – експертка

Міжнародний саміт у Єгипті щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС може стати моделлю для припинення російсько-української війни, якщо Трампу вдасться реалізувати свій план на 20 пунктів.

Докторка філософії, експертка із зовнішньої та внутрішньої політики Людмила Покровщук в ефірі 24 Каналу зазначила, що якщо Трамп зупинить війну в Газі, він зосередиться на Україні, а його мирний план можуть адаптувати до нашого конфлікту. Водночас Росія зацікавлена підтримувати інші війни, щоб відволікати увагу світу від України.

Чи стане мир у Газі сигналом до нового етапу у війні проти Росії?

Покровщук наголосила, що акцент на саміті буде саме на ізраїльсько-палестинському питанні. За її спостереженнями, навіть американські дипломати висловлюють обережний оптимізм щодо цього.

"Якби Трампу вдалося хоча б тимчасово припинити той конфлікт, то його увага перемкнулась б повністю на російсько-українську війну. Питання російсько-української війни для нього складніше, ніж навіть питання Гази", – підкреслює фахівчиня.

Складність полягає в тому, що жодна зі сторін насправді не задоволена тими результатами, які є.

Якщо вдасться реалізувати мирний план Трампа для Гази, який складається з 20 пунктів і передбачає поетапні дії – припинення вогню, обмін полоненими та відведення військ, – це стане важливим досягненням. У такому разі цей алгоритм можна буде адаптувати й застосувати для врегулювання російсько-української війни.

Однак вона застерегла, що є багато сторін, які не зацікавлені в цьому перемир'ї.

ХАМАС уже вчора заявив, що жодного роззброєння не буде, вони категорично проти. Але важливо хоча б розпочати процес. І те, що відбуватиметься в Єгипті – це саме початок процесу,

– підкреслила Людмила Покровщук.

Експертка зазначила, що саміт уже активно розрекламований: очікується підписання мирної угоди, участь понад 20 світових лідерів, європейських керівників, представників Єврокомісії та країн Близького Сходу.

Як саміт Трампа вплине на увагу світу до України?

Покровщук зауважила, що Росія теж проти цього, і буде підкидати дров у вогонь, щоб конфлікт не затухав, а хоча б тлів. Їм не потрібне повне перемикання уваги на себе. Їм потрібно, щоб увага була розмита на геополітичній мапі й особливо в медіа, коли Україна сходить із перших шпальт, а на перше місце виходить війна в Газі чи якийсь інший конфлікт.

Україні й європейським партнерам потрібно завжди тримати фокус уваги на собі, так само як це робить Трамп.

"Ситуація зараз неоднозначна. Добре, що почався процес. Якщо це буде процес завершення війни, то ми хоча б зрозуміємо, який алгоритм може бути важливим і в нашому питанні. Але також фокус буде більш сконцентрованим на розв'язання нашого питання", – підсумувала експертка.

