Лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель резко раскритиковала поставки немецкого оружия Киеву и выступила против участия своей страны в возможной миротворческой миссии в Украине.

Соответствующее заявление она сделала во время политического конгресса в Мюльхайме. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как Вайдель обвинила Украину?

Согласно обнародованной информации, лидер ультраправых раскритиковала действующее правительство канцлера Фридриха Мерца за военную и финансовую помощь Украине, заявив об инвестировании более 70 миллиардов евро Киеву.

В то же время Алиса Вайдель выразила возмущение относительно возможного участия солдат Бундесвера в мониторинговой миссии в Украине в случае достижения мира, а также использованием танков немецкого производства в войне с Россией.

Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России,

– заявила она.

В то же время немецкий политик пригрозила требовать возвращения финансовой помощи Киеву и компенсацию за повреждение российского газопровода "Северный поток", в чем подозревают Украину, а также его ремонт.

К слову, партия "Альтернатива для Германии" является оппозиционной партией к нынешней коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Партия AfD заняла второе место на выборах в Германии. В то же время в мае 2025 года Федеральная служба защиты конституции Германии признала "Альтернативу для Германии" экстремистской организацией.

Какой политики придерживается Вайдель?