Лидер ультраправых Германии требует у Украины возвращения помощи на "миллиарды"
- Лидер AfD Алиса Вайдель критикует поставки немецкого оружия Украине и потенциальное участие в миротворческой миссии.
- Она требует возвращения финансовой помощи Украине и компенсации за повреждение газопровода "Северный поток".
Лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель резко раскритиковала поставки немецкого оружия Киеву и выступила против участия своей страны в возможной миротворческой миссии в Украине.
Соответствующее заявление она сделала во время политического конгресса в Мюльхайме. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как Вайдель обвинила Украину?
Согласно обнародованной информации, лидер ультраправых раскритиковала действующее правительство канцлера Фридриха Мерца за военную и финансовую помощь Украине, заявив об инвестировании более 70 миллиардов евро Киеву.
В то же время Алиса Вайдель выразила возмущение относительно возможного участия солдат Бундесвера в мониторинговой миссии в Украине в случае достижения мира, а также использованием танков немецкого производства в войне с Россией.
Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России,
– заявила она.
В то же время немецкий политик пригрозила требовать возвращения финансовой помощи Киеву и компенсацию за повреждение российского газопровода "Северный поток", в чем подозревают Украину, а также его ремонт.
К слову, партия "Альтернатива для Германии" является оппозиционной партией к нынешней коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Партия AfD заняла второе место на выборах в Германии. В то же время в мае 2025 года Федеральная служба защиты конституции Германии признала "Альтернативу для Германии" экстремистской организацией.
Какой политики придерживается Вайдель?
В прошлом году она заявила, что хочет иметь очень хорошие отношения с Россией. Более того, она выступает за отмену санкций. По ее мнению, это действующее немецкое правительство "ухудшало отношения с Москвой", а не наоборот.
Она ни разу не раскритиковала действия России и даже не указала на агрессивную и захватническую политику. Зато на тот момент она заявила, что президент США Дональд Трамп также "не критикует Россию".