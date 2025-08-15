Американские военные постелили красную дорожку для Путина: возмутительные кадры

Российский президент Владимир Путин прибыл в Аляску на встречу с Дональдом Трампом. Когда его самолет приземлился, для диктатора постелили красную дорожку прямо от трапа.

Путина встречали американские военные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию саммита.

Смотрите также Один зависит от Трампа: командир назвал два инструмента, которые помогут ВСУ прижать врага

Как встретили самолет Путина на авиабазе в Анкоридже?

Около 21:55 самолет Владимира Путина приземлился на авиабазе, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча позволила российскому диктатору частично выйти из изоляции, ведь это первая встреча президентов с начала полномасштабной войны.

От самолета до точки встречи с Трампом Путин шел по красной дорожке, которую расстелили американские военные. В сети возмутились фактом того, что Путина встречают с почестями. Однако такие действия обусловлены дипломатическими нормами.

С аэродрома Трамп и Путин поехали на одном авто. Перед этим президенты пожали друг другу руки и сделали совместное фото. Несколько журналистов успели задать лидерам вопросы, однако пока они на них не отвечали. Интересно, что когда у российского диктатора спросили, когда он прекратит убивать гражданских, Путин сделал вид, что не услышал вопрос.

Напомним, во время переговоров Дональд Трамп хочет достичь быстрого прекращения огня. Перед встречей американский президент сказал, что "расстроится", если 15 августа этого не удастся достичь. сегодня.