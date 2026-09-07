Боятся одного, – аналитик разобрал позицию Европы в отношении переговоров в Украине

Западный мир активно обсуждает новые форматы переговорного процесса по поводу войны в Украине, в котором Европа стремится играть ключевую роль. В европейских столицах прекрасно понимают, почему на самом деле грозит Украине и всему континенту невыгодный мир с Кремлем.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, почему европейские лидеры опасаются опасного сценария завершения боевых действий. По его мнению, привлечение европейцев к переговорному процессу способно не просто защитить позиции Киева, но и значительно их укрепить.

Почему в Европе на самом деле боятся?

Эксперт отметил, что возможное участие Европы в будущих переговорных процессах послужит не просто предохранителем, а реальным усилением дипломатического фронта Украины. По его убеждению, заставлять Киев идти на территориальные или политические уступки совершенно бессмысленно.

Европейские партнеры прекрасно осознают, что прекращение войны на условиях Москвы будет означать огромную опасность для них самих в ближайшие годы.

В Европе боятся, что если война в Украине закончится, то европейским странам придет конец через 2–3 года. Ведь россияне придут к ним на 100%,

– Городницкий, политический эксперт.

Он пояснил, что повторное наступление агрессора на Украину через несколько лет маловероятно, потому что наше государство существенно укрепит свою оборону. Зато Кремлю будет значительно легче нанести удар по отдельным странам НАТО, чтобы продемонстрировать своей аудитории мнимую мощь.

Именно поэтому наименее приемлемым сценарием для Европы является замораживание конфликта на выгодных для Украины условиях – без отмены санкций и с постоянным экономическим и дипломатическим давлением на Россию.

Почему экономическая катастрофа России меняет позицию США?

Аналитик подчеркнул, что позиция Москвы на переговорах не так сильна, как пытается показать российская пропаганда. Сейчас государство-агрессор находится в критическом положении из-за тотального дефицита и санкционной изоляции.

В России тотальный провал по всем направлениям: дефицит, нехватка средств, падение инвестиций. Топлива нет, цены растут. И они при этом хотят выиграть войну? Это невозможно,

– эксперт.

Городницкий отметил, что если в Вашингтоне кто-то стремится закрыть глаза на эти реалии, сделать это все равно не удастся. Сближение Украины и Европы создает надежный форпост, который будет препятствовать навязыванию капитуляционных условий.

Политический эксперт объяснил позицию Европы в отношении мирных переговоров: смотрите видео

По его словам, Украина уже отстояла базовые позиции в ходе предыдущих дипломатических дискуссий вокруг 28 пунктов мирного соглашения, поэтому теперь есть основа для формирования собственного плана противодействия.

Почему грозит Украине остановка на полпути?

Политический эксперт обратил внимание на то, что останавливаться на полпути опасно для самого существования украинского государства. Полумеры лишь дадут врагу время на восстановление сил для следующего сокрушительного удара.

Если мы сегодня не дожмем Россию, то завтра у нее будет шанс дожать Украину, и нашей страны тогда не будет,

– Андрей Городницкий.

Он добавил, что в случае поражения украинцы будут вынуждены жить в изгнании в США или странах Европы и вспоминать об утраченной родине. Чтобы не допустить такого катастрофического развития событий, необходимо довести экономический и военный коллапс России до полного конца.

Напомним, ранее американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для проведения консультаций по возможным мирным инициативам Дональда Трампа.

Также Владимир Зеленский подвел итоги трех раундов переговоров с участием американских и европейских партнеров. По его словам, обсуждались вопросы подготовки Украины к вероятному продолжению войны зимой. Речь идет об укреплении ПВО, поддержке энергетики и возможности использования американского СПГ.