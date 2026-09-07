Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, чому європейські лідери остерігаються небезпечного сценарію завершення бойових дій. На його думку, залучення європейців до переговорного процесу здатне не просто захистити позиції Києва, а й значно їх посилити.

Чого насправді бояться в Європі?

Експерт зазначив, що можлива участь Європи у майбутніх переговорних процесах слугуватиме не просто запобіжником, а реальним посиленням дипломатичного фронту України. На його переконання, змушувати Київ йти на територіальні чи політичні поступки абсолютно безглуздо.

Європейські партнери чудово усвідомлюють, що зупинка війни на умовах Москви означатиме величезну небезпеку для них самих у найближчі роки.

Європі бояться, що якщо війнв в Україні завершиться, то європейським країнам прийде кінець через 2 – 3 роки. Адже росіяни прийдуть до них 100%,

– Городницький, політичний експерт.

Він пояснив, що повторний наступ агресора на Україну через кілька років є малоймовірним, адже наша держава суттєво зміцнить свою оборону. Натомість Кремлю буде значно легше завдати удару по окремих країнах НАТО, щоб продемонструвати власній аудиторії уявну потужність.

Саме тому найменшим прийнятним сценарієм для Європи є заморозка конфлікту з вигідної для України сторони – без скасування санкцій та з постійним економічним і дипломатичним тиском на Росію.

Чому економічна катастрофа Росії змінює позицію США?

Аналітик підкреслив, що позиція Москви на переговорах не є настільки сильною, як намагається показати російська пропаганда. Наразі держава-агресор перебуває в критичному становищі через тотальний дефіцит і санкційну ізоляцію.

В Росії тотальний провал по всіх напрямках: дефіцит, недостача коштів, падіння інвестицій. Палива немає, ціни ростуть. І вони хочуть при цьому вигравати війну? Це неможливо,

– експерт.

Городницький зауважив, що якщо у Вашингтоні хтось прагне заплющити очі на ці реалії, зробити це все одно не вдасться. Зближення України та Європи створює надійний форпост, який заважатиме нав'язуванню капітуляційних умов.

Політичний експерт пояснив позицію Європи щодо мирних переговорів: дивіться відео

За його словами, Україна вже виборола базові позиції під час попередніх дипломатичних дискусій довкола 28 пунктів мирної угоди, тому тепер є підґрунтя для формування власного супротивного плану.

Чим загрожує Україні зупинка на пів шляху?

Політичний експерт звернув увагу на те, що зупинятися на пів шляху небезпечно для самого існування української держави. Напівзаходи лише дадуть ворогу час на відновлення сил для наступного нищівного удару.

Якщо ми сьогодні не дотиснемо Росію, то завтра в неї буде шанс дотиснути Україну, і нашої країни тоді не існуватиме,

– Андрій Городницький.

Він додав, що в разі поразки українці будуть змушені жити в екзилі у США чи країнах Європи та згадувати про втрачену батьківщину. Щоб не допустити такого катастрофічного розвитку подій, необхідно довести економічний та військовий колапс Росії до завершального кінця.

Нагадаємо, раніше американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ для проведення консультацій щодо можливих мирних ініціатив Дональда Трампа.

Також Володимир Зеленський підсумував результати трьох раундів переговорів за участю американських та європейських партнерів. За його словами обговорювалися питання підготовки України до ймовірного продовження війни взимку. Йдеться про посилення ППО, підтримку енергетики та можливість використання американського LNG.