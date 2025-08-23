Россия строит крупный центр радиоэлектронной разведки в Калининграде, недалеко от Польши и Литвы. Данные разведки свидетельствуют о том, что его создание уже близится к концу.

Работы на этом объекте продолжаются еще с марта 2023 года, там вырубали леса и возводили ограждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Смотрите также Из-за неизвестного дрона: в столице Литвы на некоторое время останавливали авиасообщение

Что известно о строительстве центра в Калининграде?

Bild пишет, что объект строят вблизи города Черняховск в Калининградской области, всего в 25 километрах от границы НАТО.

Отмечается, что согласно новым спутниковым кадрам, строительство продолжается. В прошлом году там построили дороги, сейчас территория окружена стеной, а доступ к ней ограничен. На кадрах можно разглядеть не менее 6 концентрических колец.

На внешнем кольце и вдоль всего периметра прослеживаются равномерные выемки почвы, которые напоминают места для установки антенных столбов.



Спутниковые кадры объекта / Tochnyi.info

Пишут, что россияне хотят создать огромный круговой комплекс антенн, известный как CDAA (Circularly Disposed Antenna Array), или "круговая антенная решетка". Такие системы способны перехватывать радиосигналы до 28 МГц.

Обратите внимание. Эти системы широко использовали во время Холодной войны для радиопеленгации, радиоэлектронного наблюдения и связи с подводными лодками. Дальность обнаружения систем составляет до 7,4 тысячи километров.

С диаметром от нескольких сотен метров до 1600 метров, объект в Калининграде после завершения строительства будет значительно больше других подобных сооружений, которые достигают около 400 метров,

– говорится в материале.

Таким образом такой объект станет одним из крупнейших в Европе комплексов для перехвата сигналов. Он позволит России слушать военную и гражданскую связь НАТО, а также вмешиваться в страны блока в случае конфликта.

Чем Россия может угрожать Европе из Калининграда?