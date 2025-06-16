Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на шведский вещатель SVT. Компания Planet Labs предоставила журналистам актуальные снимки.

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Что свидетельствует о развитии базы

Для SVT предоставили кадры, полученные за май 2025 года. Согласно соответствующим снимкам, российская база в Калининграде, где может храниться ядерное оружие, в течение последних лет развивалась и модернизировалась.

Отмечается, что на территории появились новые здания, тройная ограда и новое коммуникационное оборудование. В то же время советское хранилище для ядерного оружия также обновляют на базе "Осиповичи" в Беларуси.

В частности, там появилась новая погрузочная платформа для железнодорожного транспорта и ПВО. Новые здания зафиксировали на базе на Новой Земле, которую эксперты называют главной площадкой для ядерных испытаний России.

В то же время на Кольском полуострове, который граничит с Финляндией и Норвегией, соорудили около 50 складов-бункеров для баллистических ракет. Также появился специальный причал для загрузки ракет на подводные лодки.

Такую ситуацию прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон, отметив в комментарии журналистам, что Стокгольм внимательно следит за возможностями России в отношении этой сферы.

Нам известно об этом и мы за этим следим уже давно. Речь идет и о российских инвестициях в ядерные способности, и о реализации новой доктрины,

– заявил министр.

К слову, ранее сообщалось, что Финляндия ожидает увеличения военного присутствия России. По данным спутниковых снимков, там происходило развертывание российской военной инфраструктуры, в частности техники и строительство вертолетной базы.