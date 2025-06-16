Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на шведський мовник SVT. Компанія Planet Labs надала журналістам актуальні знімки.

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Що свідчить про розбудову бази

Для SVT надали кадри, отримані за травень 2025 року. Згідно з відповідними знімками, російська база у Калінінграді, де може зберігатись ядерна зброя, впродовж останніх років розбудовувалася і модернізовувалася.

Зазначається, що на території з’явилися нові будівлі, потрійна огорожа та нове комунікаційне обладнання. Водночас радянське сховище для ядерної зброї також оновлюють на базі "Осиповичі" у Білорусі.

Зокрема, там з'явилася нова навантажувальна платформа для залізничного транспорту і ППО. Нові будівлі зафіксували на базі на Новій Землі, яку експерти називають головним майданчиком для ядерних випробувань Росії.

Водночас на Кольському півострові, який межує з Фінляндією і Норвегією, спорудили близько 50 складів-бункерів для балістичних ракет. Також з’явився спеціальний причал для завантаження ракет на підводні човни.

Таку ситуацію прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон, зазначивши у коментарі журналістам, що Стокгольм уважно стежить за спроможностями Росії стосовно цієї сфери.

Нам відомо про це і ми за цим стежимо вже давно. Йдеться і про російські інвестиції у ядерні спроможності, і про реалізацію нової доктрини,

– заявив міністр.

До слова, раніше повідомлялось, що Фінляндія очікує збільшення військової присутності Росії. За даними супутникових знімків, там відбувалось розгортання російської військової інфраструктури, зокрема техніки та будівництво вертолітної бази.