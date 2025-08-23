Росія будує великий центр радіоелектронної розвідки в Калінінграді, недалеко від Польщі та Литви. Дані розвідки свідчать про те, що його створення вже наближається до завершення.

Роботи на цьому об'єкті тривають ще з березня 2023 року, там вирубували ліси та зводили огорожі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Дивіться також Через невідомий дрон: у столиці Литви на деякий час зупиняли авіасполучення

Що відомо про будівництво центру у Калінінграді?

Bild пише, що об'єкт будують поблизу міста Черняховськ у Калінінградській області, лише за 25 кілометрів від кордону НАТО.

Зазначається, що згідно з новими супутниковими кадрами, будівництво триває. Минулого року там побудували дороги, наразі територія оточена стіною, а доступ до неї обмежений. На кадрах можна розгледіти щонайменше 6 концентричних кілець.

На зовнішньому кільці та вздовж усього периметра простежуються рівномірні виїмки ґрунту, які нагадують місця для встановлення антенних стовпів.



Супутникові кадри об'єкта / Tochnyi.info

Пишуть, що росіяни хочуть створити величезний круговий комплекс антен, відомий як CDAA (Circularly Disposed Antenna Array), або "кругова антенна решітка". Такі системи здатні перехоплювати радіосигнали до 28 МГц.

Зверніть увагу. Ці системи широко використовували під час Холодної війни для радіопеленгації, радіоелектронного спостереження та зв'язку з підводними човнами. Дальність виявлення систем становить до 7,4 тисячі кілометрів.

З діаметром від кількох сотень метрів до 1600 метрів, об'єкт у Калінінграді після завершення будівництва буде значно більшим за інші подібні споруди, які сягають близько 400 метрів,

– ідеться у матеріалі.

Таким чином такий об'єкт стане одним із найбільших у Європі комплексів для перехоплення сигналів. Він дозволить Росії слухати військовий і цивільний зв’язок НАТО, а також втручатися у країни блоку в разі конфлікту.

Чим Росія може загрожувати Європі з Калінінграда?