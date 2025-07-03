Варто зауважити, що схожі дії з боку Росії трапляються вже не вперше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Defence News.

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Як польським дослідникам вдалося виявити причетність Росії

У Defence News, посилаючись на міжнародну команду дослідників під керівництвом Ярослава Цидейка з Гдинського морського університету, кажуть, що результати дослідження поляків вказують на два прибережні об'єкти в російському Калінінграді.

Там зазначають, що сигнали виходили з району антенного комплексу Окунєво на центральному узбережжі Калінінграда – місця, де дислокуються підрозділи радіоелектронної боротьби. На супутникових знімках 2018 року тут також видно систему ГТ-01 "Мурманськ-БН" – комплекс вантажівок із потужними 32-метровими антенами.

Зазначимо, що схожі випадки за участі Росії були й раніше. Зокрема, нещодавно начальник Генштабу Румунії генерал Георгіце Влад заявив про регулярні російські атаки на GPS-сигнали та вказав на загрозу морських мін в Чорному морі.

У зв'язку з цим країна вирішила посилити оборону та активно готується до нових викликів на кордоні з Україною.