Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Militarniy. За словами генерала, Румунія регулярно фіксує спуфінг GPS-сигналів, які росіяни штучно глушать, що відбувається щотижня.

Читайте також У Румунії військовим дозволили збивати російські дрони, які залетіли в країну

Румунія фіксує регулярні спроби спуфінгу GPS від Росії

Це створює серйозні проблеми для навігації і військових операцій.

Крім того, він зазначив, що в Чорному морі продовжують виявляти російські морські міни, адже з початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано вже 122 таких мін. Загроза поширюється і на підводну інфраструктуру, що також є частиною комплексного тиску на регіон.

Наш кордон з Україною дуже великий – близько 800 кілометрів. Небезпека існує і її неможливо повністю прикрити наявними засобами ППО,

– підкреслив Влад.

Водночас генерал відповів на запитання щодо можливого виведення американських військ із Румунії, запевнивши, що країна готова до такого сценарію. Однак наразі немає жодних ознак, що це відбудеться найближчим часом.

Як відповідь на зростаючі загрози Румунія нещодавно ухвалила законодавчі акти, які дають Збройним силам право збивати ворожі безпілотники та проводити військові операції на своїй території навіть у мирний час, без оголошення надзвичайного стану.

Ці закони також дозволяють силам НАТО брати участь у захисті повітряного простору країни у рамках договорів колективної оборони.