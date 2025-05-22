Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Militarniy. По словам генерала, Румыния регулярно фиксирует спуфинг GPS-сигналов, которые россияне искусственно глушат, что происходит каждую неделю.

Читайте также В Румынии военным разрешили сбивать российские дроны, которые залетели в страну

Румыния фиксирует регулярные попытки спуфинга GPS от России

Это создает серьезные проблемы для навигации и военных операций.

Кроме того, он отметил, что в Черном море продолжают обнаруживать российские морские мины, ведь с начала полномасштабной войны России против Украины зафиксировано уже 122 таких мин. Угроза распространяется и на подводную инфраструктуру, что также является частью комплексного давления на регион.

Наша граница с Украиной очень большая – около 800 километров. Опасность существует и ее невозможно полностью прикрыть имеющимися средствами ПВО,

– подчеркнул Влад.

В то же время генерал ответил на вопрос о возможном выводе американских войск из Румынии, заверив, что страна готова к такому сценарию. Однако пока нет никаких признаков, что это произойдет в ближайшее время.

В ответ на растущие угрозы Румыния недавно приняла законодательные акты, которые дают Вооруженным силам право сбивать вражеские беспилотники и проводить военные операции на своей территории даже в мирное время, без объявления чрезвычайного положения.

Эти законы также позволяют силам НАТО участвовать в защите воздушного пространства страны в рамках договоров коллективной обороны.