Ответ на пошлины США: Канада ведет переговоры об ассоциированном членстве и безвизовом режиме с ЕС, – WSJ

Премьер-министр Канады Марк Карни инициировал масштабное сближение с Европейским союзом с целью получения статуса ассоциированного члена после провала торговых переговоров с Вашингтоном. Новый формат сотрудничества предусматривает неформальную интеграцию Оттавы в стратегические сектора европейского рынка – от энергетики и обороны до искусственного интеллекта.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как Канада планирует объединиться с Евросоюзом?

Глава канадского правительства в течение нескольких месяцев проводил частные переговоры с лидерами Франции, Италии, Германии и стран Скандинавии. По итогам этих встреч Карни поручил специальному посланнику в Европе изучить наиболее амбициозные варианты сотрудничества, в то время как технические группы уже разрабатывают нормативную базу.

Формат ассоциированного членства не будет предполагать полноценного вступления Канады в Евросоюз или его единый рынок. Вместо этого стороны стремятся создать механизмы для свободного перемещения отдельных товаров, услуг и специалистов в критически важных отраслях.

Переговоры охватывают не только экономику, но и совместные технологические и инфраструктурные проекты. В частности, речь идет о строительстве центров обработки данных, спутниковых сетей и прокладке подводных кабелей связи для уменьшения зависимости от американских корпораций.

В сфере энергетики канадская сторона планирует создать инфраструктуру для прямых поставок газа в Европу в обход коммерческих маршрутов через США. Кроме того, Оттава рассматривает возможность использования арктического Северо-Западного прохода для транспортировки удобрений с помощью ледоколов.

Отдельным блоком переговоров является интеграция канадских и европейских университетов с целью создания научной сети, способной конкурировать с системой высшего образования США. Канадское правительство также стремится присоединиться к европейским образовательным программам обмена студентами.

В ходе встреч с представителями Франции стороны дополнительно подняли вопрос о возможности предоставления гражданам Канады права жить и работать в странах Евросоюза без оформления виз.

Дипломатический разворот Оттавы стал прямым ответом на обострение тарифного противостояния с южным соседом. Торговые переговоры между странами завершились безрезультатно, после чего Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров.

С 8 сентября Канада ввела зеркальные пошлины от 15% до 50% на американский импорт общей стоимостью 27,6 миллиарда канадских долларов. Ограничения коснулись американской стали, электроники, сельскохозяйственного оборудования и бытовой техники.

Напомним, Марк Карни возглавил правительство после отставки Джастина Трюдо и одержал победу на выборах благодаря жесткой позиции по защите экономического суверенитета. Впоследствии канадский премьер заявил о завершении эпохи традиционной интеграции с США и о курсе на развитие новых международных альянсов.