В отличие от России: Мерц напомнил Трампу, что Украина атакует только военные цели

Канцлер Германии Фридрих Мерц напомнил Дональду Трампу, что в отличие от России, Украина атакует исключительно военные объекты. Он призвал США действовать более решительно.

После скандального заявления Трампа об "ответе России" на украинские атаки немецкий канцлер встретился с ним в Белом доме. Во время переговоров Мерц напомнил: именно Россия бьет по мирным жителям, а Украина – только по военным целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Мерц против манипуляций

Фридрих Мерц отметил, что Украина не атакует энергетическую инфраструктуру или мирное население, в отличие от России. Этим он дал четкий сигнал – особенно после того, как Трамп высказался о "будущем ответе" Кремля на украинские удары. Он также прямо заявил, что Трамп может, и должен оказывать давление на Путина, чтобы остановить войну.

Украина целится только в военные цели, а не в гражданское население. И именно поэтому мы стараемся сделать больше в отношении России,

– заявил канцлер.

Накануне Трамп поговорил с Путиным

4 июня Дональд Трамп признался, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Длился он более часа. По его словам, российский диктатор "решительно заявил о неизбежном ответе" на недавнюю операцию "Паутина", во время которой беспилотники атаковали аэродромы в России.

Это был хороший разговор, но он не приведет к немедленному миру,

– сказал Трамп.

Он также написал в своей соцсети, что Путин, "не имеет выбора, кроме как ответить".

Напомним, Кремль намекнул на разочарование реакцией США на операцию СБУ "Паутина", которая уничтожила десятки российских самолетов. Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидал "решительного осуждения от США" на действия Украины.