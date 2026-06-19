В 10 милях от Кремля: успешный удар по Москве продемонстрировал всему миру беспомощность Путина, – CNN

Массированная атака дронов на Москву и нефтеперерабатывающую инфраструктуру стала одним из самых заметных сигналов того, что война всё глубже затрагивает российскую столицу. На фоне взрывов и пожаров в окрестностях города даже плотная система ПВО не смогла скрыть последствия ударов.

Об этом сообщает CNN.

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Как атака на Москву смогла показать уязвимость Путина?

Массированные удары беспилотников по Москве и объектам вблизи российской столицы стали одними из самых заметных инцидентов за последнее время, обнажив уязвимость даже глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны.

В сети появились видео, на которых видны прорывы ПВО и пожары на промышленных объектах, в частности на нефтеперерабатывающих мощностях, расположенных примерно в 10 милях от Кремля. По данным очевидцев, в воздушном пространстве столицы действовали несколько "колец" ПВО, однако это не помешало беспилотникам нанести удары по целям.

В результате атак загорелись объекты инфраструктуры, а над городом поднялся густой черный дым. Это может повлиять на поставки топлива и создать дополнительное давление на топливный рынок в столице России.

Публикации россиян в соцсетях рисуют две параллельные картины. Первая – это прорыв обороны Москвы с помощью дешёвых массовых дронов, которые ранее Россия сама использовала против Украины. Вторая — это последствия для гражданского населения, включая риск дефицита топлива и очереди на заправках, что может ударить по имиджу "защищенной столицы".

Аналитики отмечают, что удары происходят на фоне усиления информационной напряженности внутри России. Несмотря на попытки государственных СМИ ограничивать освещение атак, видео с места событий активно распространяются пользователями, что затрудняет контроль Кремля над информационным пространством.

В материале также упоминается, что атаки происходят на фоне продолжающихся ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, которые уже влияют на топливное обеспечение в отдельных регионах, в частности на оккупированных территориях. На этом фоне в России усиливается внутренняя дискуссия об эффективности войны. Часть комментаторов в российском информационном поле признает, что официальные нарративы о "стабильной ситуации" всё больше расходятся с реальностью, особенно на фоне регулярных ударов по стратегическим объектам.

Политические последствия атак остаются неопределенными. Несмотря на очевидные потери и усиление давления на инфраструктуру, эксперты не прогнозируют скорого изменения курса Кремля. Российское руководство, вероятно, и в дальнейшем будет пытаться сочетать публичную демонстрацию силы с одновременным контролем внутренней напряжённости.

Напомним, аналитики ISW заявили, что вторая за неделю масштабная атака Украины на Москву показала уязвимость российской ПВО. Несмотря на заявления о высоком уровне перехвата дронов, часть беспилотников достигает целей и наносит ощутимый ущерб.

В ISW также отмечают, что Россия может сталкиваться с нехваткой ракет для систем ПВО, а постоянное использование дорогостоящих перехватчиков против дронов постепенно истощает ее запасы.