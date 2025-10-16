Цель достигнута, – в России признали удар по газовой инфраструктуре Украины и цинично оправдались
- Россия признала удар по газовой инфраструктуре Украины, назвав это ответом на "террористические атаки" Украины.
- Для атаки Россия использовала ударные беспилотники и аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также другие типы ракет.
Министерство обороны России цинично прокомментировало ночную атаку на Украину ночью в четверг, 16 октября, признав удар по газовой инфраструктуре. Впрочем, на подобный обстрел они придумали абсурдное оправдание.
Также там в очередной раз обвинили Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию российского оборонного ведомства.
Как в России прокомментировали ночную атаку?
Россия официально заявила, что нанесла удар по газовой инфраструктуре нашей страны "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам". Впрочем, отметим, что Киев придерживается позиции атаковать только военные объекты.
В то же время российская сторона признала, что удары нанесли не только с помощью ударных беспилотников, но и использовали аэробаллистические ракеты "Кинжал". Кроме того, противник применил и ракеты других типов.
В то же время атаку по объектам газовой энергетики осуществили якобы из-за того, что они "обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса" Украины.
Цель удара достигнута. Все предназначенные объекты поражены,
– говорится в сообщении.
Под ударом теперь не только энергетика
Так, 16 октября Россия в шестой раз в октябре атаковала газовую инфраструктуру. В "Нафтогазе" рассказали, что под удар попали гражданская инфраструктура сразу в нескольких областях, которая обеспечивает население газом и теплом.
Вследствие российской атаки работа объектов газовой добычи в Полтавской области, по данным ДТЭК, была остановлена. Только за последние семь дней враг три раза массированно атаковал газовые объекты "Нафтогаза".
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала сообщал, что россияне уже уничтожили более половины внутренней добычи природного газа. Из-за этого возможен дефицит.