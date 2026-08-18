Греческий балкер подвергся атаке дронов в Черном море: на борту вспыхнул пожар

Во вторник, 18 августа, в Черном море на греческом балкере под флагом Либерии вспыхнул пожар после атаки дронов. Судно находилось недалеко от российского Новороссийска.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о пожаре на судне?

Балкер подвергся атаке дронов в Черном море, после чего на борту возник пожар. Судно находилось недалеко от Новороссийска – примерно в 30 километрах от российского порта.

Точные обстоятельства атаки, в частности тип дрона и характер повреждений балкера, пока не уточняются. В то же время известно, что никто из членов экипажа не пострадал. Людей с судна успешно эвакуировали.

Напомним, вечером 16 августа греческий танкер Skiros также подвергся атаке беспилотника в Черном море недалеко от Новороссийска. По данным Bloomberg, судно незадолго до этого погрузило российскую нефть на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (CPC). То есть на момент атаки танкер уже вышел из района погрузки с российским грузом на борту.

Skiros – танкер класса Suezmax, способный перевозить около 1 миллиона баррелей нефти. CPC в основном используется для экспорта казахстанской нефти, однако на этот раз груз на Skiros, по данным Bloomberg, был именно российского происхождения.

По информации греческих СМИ, в результате удара на судне вспыхнул небольшой пожар. Экипаж смог самостоятельно справиться с возгоранием; сообщений о пострадавших или утечке нефти не поступало. В то же время отдельные профильные издания сообщали, что судно получило повреждения в районе мостика.

Это был первый удар по судну, обслуживающему этот терминал, примерно за три недели. При этом сама атака произошла на фоне серии ударов по Новороссийску. 14 августа после атаки дронов российский терминал "Шесхарис" временно прекратил прием нефти из-за заполнения резервуаров, а погрузка танкеров была приостановлена. Его работу возобновили уже 16 августа.

Новороссийск имеет большое значение для экспорта нефти: через порт проходят российские сорта Urals и Siberian Light, а также казахстанская KEBCO. Пропускная способность нефтяного направления порта составляет около 700 тысяч баррелей в сутки, поэтому атаки в этом районе создают риски не только для России, но и для международных поставок нефти.