Об этом сообщили в Bloomberg.

Что известно об атаке на танкер?

Афинская компания, являющаяся оператором танкера Skiros, заявила, что в результате удара никто из членов экипажа не пострадал. Также удалось избежать разлива нефти и загрязнения акватории Черного моря.

Стоит отметить, что в начале августа Украина и США достигли определенных договоренностей относительно безопасности судоходства. По словам представителя американского правительства, Киев согласился не наносить удары по нероссийским танкерам и инфраструктуре, критически важной для экспорта казахстанской нефти. Главное условие – эти суда не должны находиться под санкциями и перевозить российские грузы.

Кроме того, 8 августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о предложении разработать механизм моратория на удары по кораблям в Черном море. Впоследствии стало известно, что Украина предложила России прекратить атаки на гражданские цели в акватории, однако Москва эту инициативу проигнорировала.

Проблемы российского нефтяного экспорта

Напомним, украинская атака дронов остановила отгрузку сырой нефти на российском терминале "Шесхарис" в Новороссийске. Из-за переполненных резервуаров на терминале также приостановили приемку нефти. "Шесхарис" является одним из ключевых нефтяных экспортных объектов России на Черном море – через него проходит около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже не первый случай, когда украинские удары вызывают перебои в работе российской нефтяной инфраструктуры.

Отметим, что в июле Турция сократила импорт российской нефти из черноморских портов из-за перебоев, вызванных украинскими атаками. В целом поставки российского сырья в Турцию сократились с 1,2 миллиона тонн в июне до около 900 тысяч тонн в июле, а в августе могут сократиться до 200 тысяч тонн. Из-за нестабильных поставок Анкара начала активнее искать альтернативных поставщиков, в частности в Бразилии и Гайане.

Чтобы избежать ошибочных атак на нейтральные суда, Украина пообещала США не проводить атаки на Каспийский трубопровод и предоставила грузоотправителям четкие инструкции с перечнем потенциальных целей.