"Полная ответственность лежит на России": президент Румынии обещает ответные меры

Президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Совета обороны после удара российского беспилотника и заявил, что полная ответственность за такой инцидент лежит непосредственно на России.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Какова позиция Румынии?

Он сообщил о созыве заседания Высшего совета обороны после инцидента с дроном. По его словам, из-за серьезности ситуации необходимо подготовить скоординированный ответ с союзниками и международными партнерами.

Я с высочайшей твердостью заявляю, что полная ответственность за этот инцидент лежит на России. То, что произошло сегодня в Галаце, является прямым следствием войны агрессии, развязанной Россией против Украины, безответственного и неизбирательного способа, которым Москва использует это оружие в непосредственной близости от границ НАТО, а также систематического игнорирования международного права,

– написал он.

По его мнению, никакой неопределенности относительно исполнителя и причины этой агрессии нет, в связи с этим он обещает принять "пропорциональные меры в ответ, и заверил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

По его словам, румынские вооруженные силы действовали в соответствии с процедурами, установленных для таких ситуаций. Решение не сбивать цель приняли, поскольку условий для ее уничтожения без повышенной угрозы для гражданского населения не было.

Какие шаги запланированы?

Никушор Дан сообщил, что страна проинформировала об инциденте союзников по НАТО и партнеров по ЕС. Также страна обратилась к ним с просьбой развернуть дополнительные возможности борьбы с беспилотниками для обороны.

Сейчас все необходимые службы ликвидируют последствия инцидента, уже начали полное расследование обстоятельств падения дрона, а также назначили экспертизу для извлечения фрагментов для идентификации типа оружия и траектории полета.

"Я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой немедленно представить ряд мер, которые необходимо принять в отношении отношений с Россией, в соответствии с этой чрезвычайно серьезной ситуации", – подчеркнул румынский лидер.

Он отметил, что Румыния является государством-членом НАТО и никоим образом не согласится на перенос агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины, на свою территорию и граждан, и что страна продолжает поддерживать Киев.

Чем дольше Россия продолжает эту войну, тем яснее становится, что она должна завершиться справедливым и прочным миром, который уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины,

– резюмировал Никушор Дан.

Кстати, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на территории Румынии по меньшей мере 47 раз фиксировали падение или обнаруживали обломки беспилотников. В приграничных районах было более 90 обстрелов.